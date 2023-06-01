ماذا طلب أصغر ضيف في عرس ولي عهد الأردن من الملك.. وماذا أهدى "العريس" لضيوفه الـ 4000 ؟! (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطفال أثناء حفل العشاء الذي أقامه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني احتفالا بزفاف نجله الحسين، حيث قام أصغر الراقصين المشاركين في الحفل، بالسلام على الملك وتسليمه ورقة، ليقوم الملك بوضعها في جيبه.

ولاحقا كشف يزيد وهو أحد أعضاء الفرقة عن هوية الطفل ومحتوى الورقة التي سلمها للملك.

فقال حسب "سكاي نيوز عربية" إن الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، قام بتسليم الملك ورقة طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في تنقلها الى فعالياتها.

وأكد أن الفرقة لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل في المناسبات التي تقوم بإحيائها.

من جهة أخرى أهدى ولي العهد الأردني الأمير الحسين الضيوف الذين حضروا مأدبة العشاء بمناسبة زفافه "مسبحة" لكل ضيف.

وكتب على المسبحة "وجعلنا بينكم مودة ورحمة"، مرفقة بقطعة معدنية منقوش عليها اسم ولي العهد وعروسه السعودية رجوة.

وكان (والد العريس) الملك عبدالله الثاني، أقام مساء الأربعاء، مأدبة عشاء لأكثر من 4000 أردنيّ، في مضارب بني هاشم، بالديوان الملكي، احتفاء بزفاف نجله الأمير الحسين، ويسمى العشاء في مثل هذه المناسبات (القرا)، حيث يقدَّم فيه الطبق التقليدي الأشهر في الأردن؛ "المنسف"، وفقاً للعادات الأردنية.

وشملت قائمة الضيوف ممثلين عن أبناء المجتمع الأردني وبناته، وفعاليات رسمية وشعبية ونقابية وحزبية، ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.