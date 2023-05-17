مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تشارك في «أبوظبي للكتاب»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ32، التي تنظم في الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري.

وأعلنت المؤسسة أن جناحها سيشهد مجموعة من الفعاليات ضمن «استراحة المعرفة»، و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«مركز المعرفة الرقمي»، و«حوارات المعرفة». وضمن «استراحة المعرفة»، ستنظم فعالية يومية بعنوان «قراءة في 15 دقيقة»، لفتح المجال للقراءة الحيَّة لإصدارات برنامج دبي الدولي للكتابة ومركز المعرفة الرقمي، بهدف قراءة 100 كتاب في المعرض.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب: «نحرص على المشاركة المستمرة في هذا الحدث المعرفي الذي يشكِّل منصةً مثاليةً لتبادل المعرفة، ودعم الحركة الفكرية والأدبية على مستوى الدولة وخارجها، إذ يتميز هذا الحدث السنوي باستقطابه أبرز الناشرين، وعرضه العديد من الكتب والمواد المعرفية من مختلف أنحاء العالم، ما يتيح لزواره فرصة التعرف إلى معارف جديدة، ويسهم في تعزيز التبادل المعرفي والفكري بين الشعوب».

وأضاف «نؤمن في المؤسسة بأن المعرفة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حولها، إذ نحرص على وضع أهداف استراتيجية واضحة، تضمن استدامة المعرفة من خلال المشروعات والمبادرات المختلفة، بما يسهم في التركيز على التعلم والتطوير المستمرين كمكونين أساسيين في تحقيق مستقبل أفضل للجميع».