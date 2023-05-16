غرقت فجأة من 50 عاماً.. اكتشاف حطام السفينة «ستار»

تمكن باحثون أستراليون من تحديد موقع حطام السفينة «إم في بليث ستار» بعد ما يقرب من 50 عاماً من غرقها فجأة قبالة ساحل تسمانيا.

وأكدت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية أمس أن موقع السفينة البالغ طولها 44 متراً، والتي انقلبت فجأة وغرقت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتسمانيا في أكتوبر 1973، تم تحديده في أبريل الماضي خلال مهمة بحثية استمرت 38 يوماً.

وتضمنت الرحلة، التي قادتها جامعة تسمانيا، مهمة جانبية للتحقق من حطام سفينة غير معروفة رصدته سفن الصيد سابقاً.

وقالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية: إن «رسم خريطة لقاع البحر.. أظهر أن حطام السفينة المجهول كان على عمق 150 متراً تقريباً». مضيفة أن «قياس الأعماق أظهر أن الحطام يطابق أبعاد ومظهر السفينة إم في بليث ستار».