توأمان إماراتيان يبدعان «وصفات غير تقليدية» في الطهي

قدّم التوأمان الإماراتيان ميثا وعبدالرحمن، أصغر طاهيين في الإمارات والمنطقة العربية، عرضاً مميزاً في فنون الطهي، مستعرضين مهاراتهما خلال فعالية حية بعنوان «وصفات غير تقليدية»، استضافها ركن الطهي ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ولفت خريجا المركز الدولي لفنون الطهي في دبي، أنظار الحاضرين بموهبتهما، وألهما جيل الشباب، إذ أعدّا ببراعة طبقين مميزين مزجا فيهما بين أصالة المطبخ الإماراتي التقليدي ونكهات حديثة من المطبخين الآسيوي والإيطالي.

وأعدّ التوأمان في البداية طبق دجاج الترياكي بالتمر مع الأرز المقلي، إذ وضعا الثوم والملح والفلفل والبابريكا والكاجون وزيت الزيتون والترياكي وخل التفاح وصلصلة الصويا ودبس التمر في وعاء على النار، ثم أضافا الخليط إلى الدجاج، وتركاه في الثلاجة 20 دقيقة لامتصاص المكونات، وبعد ذلك، قلّبا الدجاج في مقلاة تحتوي على زيت السمسم، قبل أن يضعاه في الفرن لينضج، وبعد إخراجه من الفرن، كانا قد حضّرا الصلصة المكونة من الثوم والبصل والتمر المفروم والترياكي، ثم الأرز المقلي بزيت السمسم مضافاً إليه الثوم والبصل وتمر كوداري وصلصتي الترياكي والصويا مع دبس التمر ومزيج من الخضار الآسيوية.

وتعكس الفعالية التي قدمها التوأمان الإماراتيان روح مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يحتفي على مدار 12 يوماً بثقافات وتقاليد الشعوب حول العالم ويشجّع على تقدير الآخر نحو فهم أعمق للعالم من خلال فن الطهي.