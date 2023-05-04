14 قتيلا و25 جريحا بحادث سير مروع في مصر

قالت مصادر أمنية وطبية إن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرين في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد في مصر.

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.

وتم الدفع بسبع عشرة سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.