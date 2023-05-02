فك لغز جريمة قتل بعد مرور 20 عاماً في سان بطرسبورغ

تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، من فك لغز جريمة قتل نائب عمدة سان بطرسبورغ، ميخائيل مانيفيتش، التي ارتكبت في عام 1997، واتضح أن الجريمة نفذت بأمر أعضاء جماعة إجرامية منظمة، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية، أمس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن التحقيق أثبت أن عضوين من «جماعة الجريمة المنظمة» في سان بطرسبورغ متورطان في الجريمة، أحدهما راقب مكان إقامة مانيفيتش، وأرسل معلومات عن حركته إلى شريكه، والأخير نفذ الجريمة بإطلاق النار على السيارة التي كان فيها نائب عمدة المدينة.

كما تم تحديد أن القتل صدر بأمر زعيم جماعة «تامبوف» الإجرامية في سان بطرسبورغ، فلاديمير بارسوكوف، وهو الذي سلمهما أداة الجريمة (بندقية كلاشينكوف).