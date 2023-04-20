مصر.. تفاصيل جديدة في قضية نصب منصة «هوج بول»

كشف المستشار إبراهيم البراوي، محامي ضحايا قضية النصب المعروفة إعلاميا بـ «منصة هوج بول»، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وقال محامي الضحايا لـ «القاهرة»24، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 39 من المتهمين في القضية، ومن ضمن المتهمين 13 من جنسيات غير مصرية و2 موظفين من شبكة اتصالات شهيرة تورطا في القضية.

وأوضح البراوي أن من بين المتهمين الـ13 جنسيات غير مصرية، منهم رجل أعمال صيني شهير يدعى سونج شين يمتلك مصانع حديد داخل مصر ويشاركه أشخاص آخرين مصريين.

وأضاف المحامي أن من بين المتهمين الأجانب الجنسية، رجل أعمال يدعى يانج كيه، وشهرته إدريس الصيني رجل أعمال.

وأشار إلى أن موظفين بإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، سهلا شراء 2000 خط للمتهمين، ومساعدتهم في الاستيلاء على أموال الضحايا عبر المحافظ الإلكترونية.