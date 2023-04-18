«نتشارك للغد».. شعار يوم المرأة الإماراتية 2023

وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، الذي يصادف الـ28 من أغسطس من كل عام.

يأتي اختيار شعار هذا العام تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليكون 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «نفخر في كل عام بإطلاق شعار ملهم ليوم المرأة الإماراتية، تلك المناسبة التي تمثل محور تفكيرنا وبالغ اهتمامنا لما تحمله في كل عام من رسالة وأهداف تقع في صميم استراتيجيات الدولة، وتواكب المرحلة المتطورة التي وصل إليها الوطن من ريادة وتطور، نسبق بها التوجهات العالمية التي مازالت تنشد تمكين المرأة في المجتمعات».

وأضافت سموها «اليوم جاء شعارنا لعام 2023 ليكون (نتشارك للغد)، ونحن ننعم في دولة الإمارات بترسيخ التوازن بين الجنسين كثقافة مؤسسية ومجتمعية وأخلاقية تعم أرجاء إماراتنا السبع، في دلالة لأهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواصلة المسيرة والبناء على ما تحقق من جهود لتسخير كل ما من شأنه تعزيز أفضل بيئة تمكينية للمرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات، بما يثمر تعزيز نموذج الدولة الملهم للتمكين في المنطقة والعالم».

وتابعت سموها: «في خضم استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل، نرحب بخوض تحدياتنا المعاصرة التي نعيشها مع العالم، خصوصاً في ملف تغير المناخ، بكوادرنا النسائية المتميزة التي تشكل ثلثي الفريق القيادي للمؤتمر، وأكثر من 50% من الفريق الإداري، لنقدم للعالم نهجنا المستدام في تقدير كفاءة وتميز وإبداعات بنات الإمارات الغاليات».