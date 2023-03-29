مصر..أول تصريح من والدة الطفل شنودة بعد قرار إعادته إليها

علقت آمال إبراهيم ميخائيل، على قرار نيابة شمال القاهرة الكلية بتسليمها الطفل شنودة، بصفة عائل مؤتمن، بعد أن أخذ تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وقالت آمال ميخائيل : "الحمد لله نشكر ربنا، مش عارفة أمته هستلم الطفل، إحنا مش مصدقين، ربنا موجود وكله خير، وربنا ما يحرم حد من ضناه". بحسب"مصراوي"

وكلفت نيابة شمال القاهرة الكلية، السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة، بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأني الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وخاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

كما كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.