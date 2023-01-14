بريطانيا تحظر استخدام الأكواب وأواني الطعام البلاستيكية

أكدت الحكومة البريطانية أنها ستحظر الأطباق والصواني وأدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة البيئة إن حظراً جديداً سيشمل أيضا بعض الصحون والصواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وبعض أنواع الأكواب وأواني الطعام المصنوعة من البوليسترين، مع سعي الحكومة لكبح التأثير "المدمر" للبلاستيك على البيئة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مسوؤلين بالوزارة قولهم إن إنجلترا تستعمل نحو 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحدة كل عام، تتم إعادة تدوير 10% منها فقط.

ويعني هذا التغير أنه اعتبارا من أكتوبر هذا العام، لن يتمكن المواطنون من شراء القطع المحظورة من تجار التجزئة وبائعي الوجبات السريعة والمواد الغذائية.

وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي "نحن جميعا نعلم تماما الآثار المدمرة تماما للبلاستيك على بيئتنا وحياتنا البرية.. لقد استمعنا إلى الجمهور، والحظر الجديد للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة يعني استمرار عملنا المهم للغاية لحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة".