«صيف» يفتح أبوابه شتاءً في دبي

أبصر «صيف» النور في بيروت، وها هو يفتح أبوابه خلال فصل الشتاء حصرياً في دبي، ليشكّل الوجهة الأحبّ إلى قلب روّاد السهر، الذين يبحثون عن وجهة مميّزة وراقية تطغى عليها أجواء الفخامة، بفضل موقعه في الهواء الطلق، وديكوره المعاصر المزيّن بإنارة نيونيّة زاهية، وأجوائه المتوهجة والاحتفالية.

ويستحضر مطعم «صيف» الأجواء الصيفية، ويشكّل الوجهة المفضّلة لدى الضيوف والنجوم والسيّاح، الذين ينشدون الأجواء الراقية والعروض الترفيهية العالمية الحافلة بالتسلية والمرح. ويقدّم المطعم تجربة استثنائية وسط ديكور رائع بأجواء كالأحلام.