وسط إقبال كبير .. القرية العالمية تفتح أبوابها لاستقبال زوار الموسم الـ27.. فيديو

شهد افتتاح القرية العالمية مساء أمس إقبالا كبيرا من الزوار الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات وعروض الألعاب النارية الرائعة التي زيّنت سماء القرية في أولى ليالي الموسم الـ 27.

وشهدت بوابة العالم تجمّع أعداد كبيرة من الضيوف المتحمّسين لزيارة القرية العالمية في يومها الأول، وكان في استقبالهم أسطول السيارات الخاص بفعالية رحلات العجائب، الذي يضم مجموعة من أكثر سيارات الأجرة شهرةً من حول العالم، قبل أن يخرج منها مجموعة من فناني الأداء ليفاجئوا

وفور انتهاء العرض الأول، انتقل الفنانون إلى داخل البوابة ليبدأ الهتاف بالعدّ التنازلي قبل افتتاح المداخل لأول مرة، وتم الترحيب بالضيوف الأوائل لهذا الموسم على إيقاعات الطبول المليئة بالحماس التي قدمتها فرقة "آينجاا"، القادمة من بوغوتا في كولومبيا، قبل أن يتم إطلاق قصاصات وشرائط الورق المبهجة لتغطي سماء القرية العالمية وتمطر على الضيوف في أجواء تعمّها الفرحة والبهجة.

وشهد اليوم الأول من الموسم 27 الترحيب بعدد قياسي من الضيوف الذين استمتعوا بالتجول بين الأجنحة الـ 27 الجديدة والتي تمثل ثقافات لأكثر من 90 دولة، وأكثر من 3,500 منفذ للتسوق، وما يزيد على 250 منفذا للمأكولات والمشروبات، والعديد من الأنشطة والوجهات الترفيهية.