نجوم «بي.تي.إس» يؤدون الخدمة العسكرية

قال وكيل فرقة الكيه بوب «بي.تي.إس»، أمس، إنهم سيؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، وسيكون العضو الأكبر سناً جين هو، أولهم التحاقاً بالخدمة.

وأجّل جين (29 عاماً) خدمته لأطول فترة ممكنة، ويواجه احتمالاً وشيكاً بتأدية مدة الخدمة كاملة، ما يعني تواريه عن أنظار الجمهور عامين، حينما يبلغ 30 عاماً في ديسمبر المقبل. ومنذ انطلاقة الفرقة عام 2013، أثارت «بي.تي.إس» ضجة عالمية بأغانيها المبهجة، وحملاتها الاجتماعية التي تستهدف تمكين الشباب.

وقالت شركة هايب التي تدير أعمال الفرقة التي تتألف من سبعة أعضاء في وثيقة تنظيمية «سيلغي جين طلب تأجيل التحاقه بالخدمة العسكرية في نهاية أكتوبر الجاري، وسيتبع إجراءات إدارة التعبئة العسكرية ذات الصلة بالالتحاق بالخدمة».

كما ورد في الوثيقة أن جميع الأعضاء الآخرين سيؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، وفقاً لخططهم الخاصة. وأعلنت «بي.تي.إس» في يونيو الماضي، توقفها لفترة عن الأنشطة الموسيقية الجماعية، لانشغال الأعضاء في مشروعات موسيقية فردية، ما أثار تساؤلات عن مستقبل الفرقة. وعادوا لتأدية حفل مجاني السبت الماضي، في مدينة بوسان، دعماً لطلب كوريا الجنوبية استضافة إكسبو 2030 في مدينة بوسان الساحلية.