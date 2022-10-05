400 خبير عالمي في منتدى بمتحف المستقبل

يستضيف «متحف المستقبل» فعاليات «منتدى دبي للمستقبل»، أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.

ويستقطب المنتدى، الذي ينظم تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنيّة بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة.

وسيركز المشاركون، خلال المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أكثر من 30 جلسة ستعقد على مدى يومين، على أربعة محاور رئيسة تشمل: «مستقبل العالم»، و«الحد من المخاطر المستقبلية من خلال الرؤية الاستشرافية»، و«مستقبل القيم الإنسانية في ظل التحوّلات التكنولوجية»، و«المراهنة على المستقبل عبر استشرافه».

وستسهم جلسات «منتدى دبي للمستقبل» في تعزيز التعاون والعمل المشترك لاستشراف فرص وتحديات المستقبل، ودعم الأفكار المبتكرة والرؤى النوعية الهادفة إلى رسم صورة شاملة حول التغيّرات المستقبلية وأهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعداد لهذه التحوّلات.

كما تستعرض جلسات وحوارات المنتدى مجموعة متنوّعة من الموضوعات المستقبلية التي ترتبط بمستقبل قطاعات مهمة على المستويات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية، وتتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على وجهات نظر مختلف حول المستقبل من الخبراء والمتخصصين.

وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل، من خلال تنظيم منتدى دبي للمستقبل، إلى تحقيق رؤية دبي، وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة واحدة من أفضل مدن المستقبل، من خلال قيادة جهود استشراف وتصميم المستقبل وتطوير الفرص المستقبلية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة وروّاد الأعمال في دولة الإمارات والعالم.

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منظمة ومؤسسة دولية معنيّة بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة تشارك في المنتدى.