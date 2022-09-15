بسبب أزمة الطاقة .. سعر كوب اللاتيه ببريطانيا من 2.9 إلى 14 جنيهاً !

أعرب بريطانيون عن غضبهم لاضطرارهم لشراء كوب قهوة اللاتيه بخمسة أضعاف سعره، نتيجة لأزمة الطاقة.

وحسب "روسيا اليوم" فقد بات من الضروري رفع سعر كوب اللاتيه من 2.9 إلى 14 جنيها وفقا لما أفاد أصحاب المقاهي في بريطانيا، كي يمكنهم العمل في ظل موجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وقال زوجان يمتلكان مقهى بمدينة كنت: "سينتهي عقد الكهرباء في المقهى بنهاية العام، وبدلا من 15 ألف جنيه، سيتعين علينا دفع 69 ألف جنيه"، وأوضحا أنه فقط من خلال رفع سعر المشروبات، سيتمكنا من التعامل مع الفواتير الباهظة.

وتساءل قراء لصحيفة "ذ ميرور" عن السبب وراء ذلك، وقال أحدهم معلقا على خبر رفع الأسعار: "كم عدد فناجين القهوة التي يبيعونها الآن خلال ساعة واحدة؟".

وكتب قارىء آخر: "يمكن لأي شركة أن تفرض الإضافات في الأسعار على كل شيء تبيعه، مع ذلك ما يهم هو المبلغ الذي يرغب العملاء في دفعه".

بينما كتب ثالث: "من الأفضل أن تغلقا المقهى على الفور وتبحثا عن وظيفة جديدة".

وقال قارىء مستنكراً : "أربعة عشر جنيها لمشروب اللاتيه، هل هذه مزحة؟ عليك إغلاق المقهى. لن يشتريه أحد بهذا السعر".

وكتب مشارك آخر: "لماذا يحذرون الناس من رفع سعر اللاتيه؟".