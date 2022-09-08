جزائري تزوج بامرأتين في حفل واحد يكشف: هذه وصية أمي لي وهذه تفاصيل العرس!

وجه العريس الجزائري رشيد بوديوة رسالة إلى منتقديه، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت إثر صور زواجه بامرأتين في حفل زفاف واحد.

ووضع العريس الجزائري حداً للانتقادات الكثيرة التي انهالت عليه منذ تداول صورته مع عروستين في حفل زفاف واحد قبل يومين، مؤكداً أنه لم يرغمهما على القبول بذلك وتم الزواج بالتراضي والقناعة، لافتا ان العروسين أصبحتا صديقتين وتعيشان برفقته في منزل واحد بمدينة "سكيكدة".

وفي منشور طويل على فيس بوك، شرح العريس بوديوة (35 عاماً) تفاصيل هذا الزواج معرباً عن صدمته من الضجة التي أثيرت حوله لأنه لم يكن ينوي أن يصبح مشهوراً أو أن يتسبّب بالإساءة للنساء" وفق تعبيره.

وعن التعليقات حول كونه شخصاً غنياً وهذا سبب الزواج بفتاتين، أكد بأنه لا يملك سكناً خاصاً باسمه وسيعيش معهما في منزل مستأجر مكون من 3 غرف.

وتابعت الصحافة الجزائرية باهتمام تفاصيل زواجه ناشرة مجموعة صور من شهر العسل للعريس مع العروسين اللتين حرصتا على إخفاء وجيههما بملصقات "إيموجي"، فيما لم يكشف عن هويتهما أو معلومات حول ظروف زواجهما وعمريهما.

وقال رشيد بوديوة في منشوره الطويل على "فيس بوك"، ردا على الضجة الكبيرة التي أثارها زواجه: "الحمدلله العزيز الكريم الذي وفقني للزواج وإكمال نصف ديني، كما أشكر العائلة وجميع من تقاسم معي فرحة زواجي ودعى لنا بالخير، ولم أكن أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة".

وأردف: "أما التعليقات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، والكلام على أنني شخص غني ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، فهذا غير صحيح، لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقارا أو أو.. آلخ.. مثلي مثل جميع الفئة البسيطة، فالغنى غنى النفس والهمة، ومن قال أن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ، لأنني مؤخرا، فقدت والديَّ اللذين طالما تمنيا أن يحضرا عرسي، فأمي توفيت وهي توصي بزواجي.. تزوج يا رشيد ! تزوج يا رشيد ! والحمدلله كنت بارا بوالديا ربي يرحمهما ويسكنهما الفردوس الأعلى".

وأضاف بوديوة : "الحمدلله لأني قصدت الحلال، وزواجي كان أمام الله وعباده، ولم أنو قط نية الشهرة أو الإسـاءة للنساء أو أي طرف..الرضى كان هو أساس هذا الزواج، كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات، فبمجرد التصريح بالفكرة أقابل بالرفض.. لهذا أقدم الشكر لكل من ساعدني شخصيا..كان كل همي أن يمر العرس بسيطاً على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة، والحمدلله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه".

وتابع العريس الجزائري: "أشكر جميع التعليقات المساندة، والله يهدي جميع مرضى القلوب، فالحلال أصبح عجيبا، والحرام أصبح عاديا، والله أعلى وأعلم بما في القلوب.. إني قصدت الحلال والرزق من الزواج.. إن شاء الله ربي يوفقنا ويهنينا ويرزقنا من فضله، ويسخر لنا الخير والرجال ويعزنا في الدنيا والآخرة".