نورة الزعابي: أصبح لدي بيت في 18 دولة عربية بفضل «القيادات الشابة»

تتنوّع نشاطات الإماراتية نورة الزعابي، بين الإعلام بتخصصاته الحديثة المتعددة، والرغبة في تقديم ما تملكه من مواهب متنوّعة وزعتها صاحبتها بين الإدارة والقيادة والإبداع الفني، بحكم دراستها وتخصصها في مجال الإعلام والعلاقات العامة، ونيلها أفضل مشروع تخرج من جامعة الشارقة عام 2016، سبقه بسنوات نيلها لقب أصغر مذيعة بث مباشر إماراتية، وهي لم تتجاوز الـ13 من العمر، من خلال تقديمها لبرنامج إذاعي خاص بطلبة المدارس عبر أثير «رأس الخيمة إف إم»، لتنطلق بعدها إلى آفاق أرحب جسّدتها، من خلال طموحها الكبير الذي قادها اليوم إلى عتبات مرحلة جديدة تولت فيها إدارة المواهب الصاعدة في أكاديمية الإعلام الجديد، بعد سلسلة من التجارب المتميزة التي كرّستها منذ انطلاقتها في مجالات عدة.

وحول طبيعة عملها في الأكاديمية، أعربت الزعابي في حوارها مع «الإمارات اليوم» عن سعادتها بتوظيف تجربة رائدة في مجال عملها الحالي بالأكاديمية، وتوليها إدارة المواهب الصاعدة فيها، ومن ثم الإشراف على صنّاع المحتوى الحاليين، فضلاً عن صناعة نجوم جدد في هذا المجال، متوقفة عند النجاح الذي حققته الفتاة الإماراتية بشكل عام اليوم في مجالات إعداد الكوادر الإعلامية الشابة، مدعومة بمساندة القيادة الرشيدة، والمؤسسة الاتحادية للشباب ومركز الشباب العربي، وغيرها من الجهات التي تعمل على صقل مهارات الشباب في كل الميادين، سواء الإعلامية والثقافية، أو البرامج التابعة لرعاية الفنون والمواهب.

فرصة لا تعوض

ووصفت الزعابي تجربة التحاقها ببرنامج القيادات الإعلامية الشابة قائلة: «إنها كانت فرصة لا تعوض للالتحاق مع نحو 100 شاب وشابة من 18 دولة عربية، بالعديد من الورش التدريبية والتخصصية على مدار شهرين كاملين، اطلعنا على تجارب كبرى لوسائل الإعلام العربية والعالمية، فضلاً عن لقاءات مباشرة مع العديد من المسؤولين والأسماء والخبرات، تتقدمهم وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي، وغيرهما من الشخصيات المهمة».

وأضافت: «إلى جانب حزمة الخبرات والمهارات المتنوّعة التي اكتسبناها في هذا البرنامج الرائد، الذي أعتقد أنني أتاح لي فرصة ثمينة ليكون لدي بيت في 18 دولة عربية مختلفة، إذ إنني أعتز اليوم بالعلاقات الأخوية الطيبة التي بنيتها مع عدد من الزملاء المشاركين وبعض الشخصيات الرائدة في المجال».

وعن تجاربها المتميزة، كشفت الزعابي عن موهبتي الكتابة والتلحين، التي اكتشفتهما في سن مبكرة بالتوازي مع تصديها لكتابة أغنية خاصة بحفل تخرجها في الثانوية العامة، مشيرة إلى الأصداء الإيجابية التي لاقتها أغنيتها آنذاك، ما شجع مدارس على طلب المزيد من الأغاني الهادفة لمثل هذه المناسبات.

مع الوقت، تطوّرت موهبة الزعابي الإبداعية، لتخوض تجربة تقديم مجموعة من الأوبريتات الغنائية التي بدأت مع الأوبريت الخاص بمؤسسة «تكاتف»، فيما قدمت بعدها في جامعة الإمارات وبمناسبة اليوم الوطني عملاً غنائياً خاصاً ألحقته بأوبريت «أم الشيوخ». إلى جانب ذلك، قدمت في جامعة الشارقة عام 2014، أوبريت «ساعة الصفر»، كما قدمت عملاً غنائياً وطنياً حمل اسم «أنا الإماراتي»، بالشراكة مع «إكسبو دبي»، وطرح بصوت الفنان فهد العارف.

فخر

وتشعر الزعابي بالفخر بتمثيل بلدها الإمارات في العديد من المحافل الدولية والمناسبات المهمة التي تصدّت لها من نافذة المؤسسة الاتحادية للشباب، مثل منتدى استشراف المستقبل في الأردن، ومنتدى التطوّع التابع لجامعة الدول العربية الذي نظم في مصر، متمنية الريادة في مجال الإعلام، وخوض تجارب تقديم برامج حوارية ونقاشية، تعود من خلالها إلى مجال الثقافة والأدب. وقالت: «أتمنى أن تتاح لي الفرصة قريباً لتقديم برنامج خاص عن الشعر والأدب، والعودة إلى أجواء النقاشات والبرامج الحوارية التي استمتعت بتقديمها في المؤسسة الاتحادية للشباب، وجناح الشباب في (إكسبو 2020 دبي)، من خلال عضويتي لفريق البروتوكول والعلاقات العامة».

مسيرة

تدرّجت نورة الزعابي، في العديد من الوظائف والمهام التي التحقت بها بعد انتهائها من المرحلة الجامعية، إذ عملت مساعد مدير أربعة أشهر، قبل أن تشغل مهام مدير في إدارة الموارد البشرية، وخدمة العملاء، والمشروعات التطويرية في «مجموعة الفطيم» لثلاث سنوات، ثم العمل في بلدية رأس الخيمة، بعد فوزها بعضوية مجلس شباب رأس الخيمة، التي أتاحت لها فرصة الالتحاق ببرنامج القيادات الإعلامية الشابة.

نورة الزعابي:

«أتمنى أن تتاح لي الفرصة قريباً لتقديم برنامج خاص عن الشعر والأدب، والعودة إلى أجواء النقاشات والبرامج الحوارية التي استمتعت بتقديمها في المؤسسة الاتحادية للشباب». «برنامج القيادات الإعلامية الشابة تضمّن العديد من الورش التدريبية والتخصصية على مدار شهرين كاملين، اطلعنا على تجارب كبرى لوسائل الإعلام العربية والعالمية».

تتمتع نورة بموهبتي الكتابة والتلحين، والتي اكتشفتهما مبكراً مع كتابتها أغنية لحفل تخرجها في الثانوية.

أصغر مذيعة بث مباشر إماراتية، لقب تعتز به نورة الزعابي، إذ نالته وهي لم تتجاوز الـ13 من العمر.