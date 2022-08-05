75 ألف بطة صفراء تتنافس في نهر شيكاغو

ألقى آلاف من المتسابقين شعرات الآلاف من البط المطاطي على طول نهر شيكاغو، يوم أمس الخميس، لتتنافس على عبور خط النهاية مع عودة مسابقة «داكي ديربي 2022» السنوي.

ويسمح الحدث السنوي الذي تنظمه منظمة غير ربحية، للجمهور بالتنافس في هذه المسابقة الخيرية التي توفير التعليم الصحي والقيادة والتنمية الشخصية لأكثر من 21000 طفل وبالغ لديهم من ذوي الإعاقات الذهنية في أنحاء الولاية.

ومقابل 5 دولارات فقط، يمكن لأي شخص استعارة بطة مطاطية والمشاركة في السباق، وتذهب جميع الأرباح إلى المنظمة الخيرية، وسيتم تتويج صاحب «البطة المطاطية الأسرع» عند خط النهاية بجوائز قيمة، بحسب «Spotnik»

يذكر أنه في العام الماضي، شملت الجوائز سيارة ورحلة إلى المكسيك و2000 دولار، وقضاء يوم من المرح في شيكاغو مع عشاء في مطعم.