مذكرة تخرج لطالبين حول "مواقع التواصل وانحراف الفتيات" تثير جدلا بالجزائر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت مذكرة تخرج لطالبتين جزائريتين جدلا واسعا على المنصات الاجتماعية، لطرحها موضوع "مواقع التواصل الاجتماعي وانحراف الفتيات" حيث اعتبر معلقون أن عنوان المذكرة لا يستند لأي ضابط علمي، ومنهم من قال إن طرح الموضوع بهذه الطريقة يؤكد تدني مستوى الجامعة بالجزائر.

ووصل صدى مذكرة التخرج التي تقدمت بها طالبتين من جامعة تبسة، شرقي الجزائر، إلى دول عربية، حيث استغرب معلق يبدو من سوريا لما جاء في عنوان مشروع التخرج.

وقال المغرد السوري إنه كلما رأى هذا النوع من المذكرات والعناوين، في بعض البلدان العربية، يتذمر من صعوبة رسالته التي هو بصدد تحضيرها.

يذكر أن الطالبتين اللتين أثارتا مواقع التواصل الاجتماعي تنتميان لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تبسة، وأخذتا كنموذج للاستدلال على انحراف الفتيات تطبيقي "تيك توك" و"واتساب".

"هل يمكن أن يكون مستوى الجامعة قد انحدر إلى هذا الحد؟" سؤال طرحه مغرد جزائري، عبّر عن أسفه أن يكون هذا عنوان مذكرة لنيل شهادة ماستر (ما يعادل ماجستير في بعض البلدان العربية).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news