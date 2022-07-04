«جزيرة بحجم ملعبي تنس».. نفايات مناديل مبللة تغير مسار نهر«التايمز»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أدى تراكم نفايات المناديل الورقية في إنكلترا إلى تشكل «جزيرة رطبة» بحجم ملعبي تنس في نهر التايمز، ما تسبب في تغيير مسار النهر أثناء تدفقه عبر لندن، وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية.

وطالب وزراء إثر ذلك، الناس بالتوقف عن استخدام المناديل المبللة، كما تدرس الحكومة الآن حظر تلك التي تحتوي على البلاستيك.

وحذر فلور أندرسون، النائب عن حزب العمال، من أنه عندما يتم التخلص من هذه المناديل في المصارف فإنها لا تتفكك وينتهي بها الأمر بدلاً من ذلك في نهر التايمز، ثاني أطول نهر في إنجلترا. بحسب موقع «بزنس إنسايدر».

ونقلت صحيف «التايمز» عن فلور أندرسون: «هناك جزيرة بحجم ملعبي تنس، وقد كنت عليها ووقفت عليها - إنها بالقرب من جسر هامرسميث في نهر التايمز، وعمقها متر أو أكثر في أماكن مناديل مبللة فقط. لقد غيرت مسار التايمز».

واقترح أندرسون حظر تصنيع وبيع المناديل المبللة التي تحتوي على البلاستيك، حيث أنه من غير المرجح أن يصبح قانونًا بدون دعم حكومي.

وتصنع معظم المناديل المبللة من البلاستيك، الذي لا يتحلل عند شطفه في المراحيض، وفقًا لجمعية Thames21 الخيرية البيئية.

علاوة على ذلك، يمكن لهذه المناديل أن تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة وتضر بالحياة المائية والنظام البيئي لنهر التايمز، كما قالت المنظمة الخيرية.

وتحث الجمعية الخيرية الحكومة على حظر المناديل المبللة التي تحتوي على البلاستيك وتدعو إلى وضع اللوائح لتسمية كيفية التخلص من المناديل المبللة بوضوح.

ووثقت Thames21 القمامة البلاستيكية التي تجمعت على الشواطئ الأمامية على طول النهر ووجدت أنه في أقل من خمس سنوات بقليل، نمت كومة واحدة بارتفاع 1.4 متر وغطت مساحة ملعبي تنس.

وتم العثور على مناديل مبللة بكثافة تتراوح بين 50 و 200 لكل متر مربع (حوالي 540 إلى 2150 لكل قدم مربع) في هذه النقاط الساخنة.

في العام الماضي، جمع متطوعون في المؤسسة الخيرية أكثر من 27000 منديل على مدار يومين في موقع مختلف بجوار جسر باترسي.

وتشكل المناديل المبللة أيضًا ما يقرب من 90٪ من المواد الموجودة في النفايات الدهنية الصلبة، وهي كتل من النفايات الصلبة المصنوعة من الشحوم والدهون التي يمكن أن تسد المجاري.

وقالت الصحيفة إن ريبيكا باو، وزيرة البيئة، طلبت من الجمهور عدم تصريف المناديل في المراحيض إذا استخدموها.

وأضافت باو إن الحكومة «ستتقدم ببعض الاقتراحات لما نقترح القيام به في القريب العاجل».

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