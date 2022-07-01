«دبي للمرأة»: مبادرات جديدة تعزّز مكانة الإمارة عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، خلال اجتماعه الثاني لعام 2022، مستجدات الخطة الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة 2022- 2026، وأهم المشروعات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي تسعى من خلالها لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تعزيز دور المرأة في مختلف المسارات التنموية المستقبلية لإمارة دبي.

كما تم خلال الاجتماع، الذي عُقد برئاسة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب منى غانم المري، مناقشة أبرز إنجازات ومشروعات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي شملت برامج تدريبية لصقل المهارات الوظيفية والقيادية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ودعم تواجدها في مجال ريادة الأعمال.

وقالت منى المري إن «المؤسسة، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، انتهت من تطوير الخطة الاستراتيجية 2022-2026 برؤية جديدة ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دبي عالمياً من حيث توفير البنى التنظيمية والتشريعية الداعمة للمرأة والحفاظ عليها في سوق العمل، مع تطوير قدراتها التقنية والفنية بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، وسيتم إطلاق هذه الخطة خلال الفترة القليلة المقبلة، بما تتضمنه من رؤية ورسالة وقيم مؤسسة وركائز رئيسة ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

واطّلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه على برنامج المرأة في ريادة الأعمال، والذي ينفذ في إطار رسالة المؤسسة واهتمامها بدعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال.

وتم استعراض المرحلة الثانية من «برنامج الإرشاد المهني –Yes Mentorship program»، الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، تحت شعار «إماراتيات على مسيرة النجاح»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة، إذ ستنظم هذه المرحلة قريباً بالإعلان عن انضمام دفعة جديدة من موظفات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي.

واطّلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على مستجدات مشروع «منصة تشريعات المرأة» الذي يأتي تتويجاً للتعاون بين المؤسسة واللجنة العليا للتشريعات في دبي على مدى العامين الماضيين ضمن «مختبر تشريعات المرأة» الهادف إلى المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة. وستعمل المنصة على حصر كل التشريعات والمراسيم والقرارات التي صدرت في الدولة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة ضمن منصة واحدة، ومتابعة التشريعات الجديدة وتوثيقها والمساهمة في نشرها للمجتمع، وتعزيز مكانة المؤسسة واللجنة العليا للتشريعات كمركز لأفضل الممارسات العالمية في ما يختص بقوانين المرأة والتوعية بها، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على بدء العمل بالمشروع وإرسال المقترح به للجهات الشريكة المعنية للتعرف إلى آرائها ومقترحاتها، تمهيداً لإطلاق المشروع رسمياً تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية في أغسطس المقبل.

واستعرض الاجتماع أنشطة نادي دبي للسيدات خلال النصف الأول من العام الجاري وفعاليات الفترة المقبلة.

وفي إطار حرصه على إسعاد العضوات والزائرات والأطفال، وتوفير وجهة صيفية جاذبة للمرأة، أطلق النادي في 24 يونيو الماضي فعاليات الصيف «عجلة المرح»، التي تشتمل على العديد من الأنشطة المائية والترفيهية المناسبة لمختلف الفئات العمرية من السيدات والفتيات والأطفال، بهدف توفير وجهة صيفية محلية مميزة بالتزامن مع انطلاق موسم الصيف والإجازات المدرسية، وتنظم الفعاليات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع حتى نهاية يوليو الجاري.

الاجتماع الثاني

عُقد الاجتماع الثاني لمجلس «دبي للمرأة» في 2022 بحضور مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة بدري، وعضوات المجلس: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى السيد محمد الهاشمي، والرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، هدى عيسى بوحميد، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة راشد المهيري، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فهيمة عبدالرزاق البستكي، والمصممة ورائدة الأعمال الجود أحمد لوتاه، ومدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، موزة سعيد المري، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، شمسة صالح، وحضرته من مؤسسة دبي للمرأة كل من مدير إدارة الـدعـم الـمـؤسـسي نعيمة أهلي، ومدير إدارة تطوير المرأة سلطانة سيف.

منى المري:

«المؤسسة انتهت من تطوير الخطة الاستراتيجية برؤية جديدة.. وستطلق خلال الفترة المقبلة، بما تتضمنه من رؤية ورسالة وقيم مؤسسة وركائز رئيسة ومبادرات نوعية تسهم في تحقيق أهدافها».

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