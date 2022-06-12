ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يضرب الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - د ب أ

استمرت درجات الحرارة المرتفعة القياسية في اجتياح جنوب غرب الولايات المتحدة عبر وادي المسيسيبي، مما يزيد الطلب على الطاقة في عطلة نهاية الأسبوع مع تحول الأشخاص إلى تشغيل مكيفات الهواء للتبريد، مع توقع انتشار الموجة الحارة إلى شيكاغو وجريت ليكس (البحيرات العظمى) في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وفي جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة، تم تسجيل 27 ارتفاعا يوميا قياسيا، يوم السبت ، منها العديد في تكساس، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في فرع المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس.

وتستمر الحرارة في معظم أنحاء تلك المنطقة يوم الأحد حيث تنتشر شرقا وشمالا حتى وادي المسيسيبي باتجاه جريت ليكس (البحيرات العظمى) يومي الاثنين والثلاثاء.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء الجنوب الغربي وتكساس. وفتحت هيوستن مراكز مكيفة الهواء ليرتادها السكان الذين لم يتمكنوا من التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في المنازل.

وتمتد التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة والمفرطة من كاليفورنيا إلى تينيسي.

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