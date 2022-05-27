السعودية.. توجيه عاجل من النائب العام بشأن الاعتداء على الممرضة.. والكشف عن العقوبة المتوقعة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وجه بإيقاف شخص قام بالاعتداء على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء اجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .

وأكد على أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لاختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.

وكانت شرطة منطقة عسير قد قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على الممرضة وسحلها على الأرض، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وضج موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء السعودي على الممرضة داخل المستشفى وسحبها أرضاً بعد سقوطها، وسط صراخها وتوسلها بتوقفه عن الاعتداء، ومحاولة عدد من شهود الحادثة إيقافه وإبعاده عنها، مثيرا حالة من الفوضى والهلع بين أروقة أحد الأقسام في المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنفوغراف لوزارة الصحة يوضح العقوبة المتوقعة للمواطن الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة.

وأوضح الإنفوغراف أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

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