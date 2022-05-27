مصري اتصل بأفراد عائلته ولم يجبه أحد.. ذهب فوجدهم جثثاً !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اهتزت بلدة مصرية، على وقع مجزرة جماعية ظهرت خيوطها الأولى أمس الخميس، واليوم الجمعة، ملخصها أن مصريا اتصل الأربعاء بأبيه وشقيقتيه الموجودتان معه، إضافة لابني إحداهما، في مزرعة بالقطعة 39 من منطقة "الريف الأوروبي"، ولما لم يجب أحد منهم على اتصالاته، مضى إليهم ليطمئن، إلا أنه وجد الجميع جثثا مذبوحة، وفقا لما ورد عن السلطات.

وفحص أفراد من أجهزة الأمن المصرية بمديرية الجيزة مسرح الجريمة التي قضى فيها خفير (حارس) المزرعة عادل أبو زيد، البالغ 54 سنة، وابنتاه (17و24 عاما) وحفيداه البالغان 6 و8 سنوات، بحسب "العربية.نت" ومواقع إعلامية مصرية.

ووجد رجال الأمن أن الناجية الوحيدة من الحادث الدموي، بحسب ما موقع "مصراوي" الإخباري، هي زوجة الأب القتيل، والتي لم تأت المصادر على اسمها، وعمرها 40 سنة، وحالتها حرجة، وهي خيط مهم وأساسي لمعرفة كل ما يتعلق بالمجزرة.

أما الابن المتصل، فتحفظت عليه أجهزة الأمن التي تحدث أفرادها إلى عدد من المقيمين بالمنطقة، وأخذوا عيّنات من دماء القتلى، قبل نقل الجثث إلى أحد المستشفيات للتشريح، تمهيدا لإعداد تقرير عن ذيول وملابسات ما حدث، وأهمها الدافع إلى الجريمة وهوية مرتكبيها.

وما تمت معرفته من التحريات الأولية حتى الآن بعد فحص كاميرات المراقبة بالمزرعة، إضافة لكاميرات مزارع ومنشآت مجاورة، والاستماع لمالك المزرعة وبعض العاملين فيها بالريف الأوربي، هو أن مرتكب الجريمة أكثر من شخص، فيما ذكر أحد جيران المزرعة، أن الأب القتيل "يعمل ويقيم فيها، واصطحب باقي الضحايا معه، حسب ما هو معتاد".

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