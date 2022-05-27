بطلة مسلسل "مدرسة الروابي" تصدم الجمهور الأردني وتعلن إصابتها بالصرع !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت نجمة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الفنانة الأردنية الشابة نور طاهر البالغة من العمر 23 عاما إصابتها بمرض "الصرع".

ونشرت نور في حسابها على انستغرام عدة صور لها من داخل المستشفى، وأرفقتها بتدوينة طويلة تحدثت خلالها عن تفاصيل مرضها وكيف أثر عليها طوال السنوات الماضية، مرفقة معها إرشادات للتعامل مع مريض الصرع، دون أن تخجل من مرضها

وشاركت نور متابعيها قصتها مع مرض الصرع، وقال: "من زمان كتير کنت أصحى ألاقي حالي على الأرض لأني كنت فاقدة الوعي وما كنت أتذكر أي تفاصيل، كنت أصحى عندي وجع براسي ومش قادرة أتطلع على أي ضوء، وکنت مش فاهمة ليش أي ضوء أبيض أو قوي ممكن يسبب لي صداع نصفي متبوع بنوبة غائبة أو نوبة بدون اختلاج وحتی هاي ما كنت أحس فيها".

وأضافت حسب موقع "رؤيا": "بشهر 3، کنت بحفلة وكانت الإضاءة قوية وصار معي نوبات صرع متتالية أرعبت كل اللي حولي، بعدها عملت كتير فحوصات وفكرت أني صرت منيحة، لحد الأسبوع الماضي تقريبًا، بدأت عندي نوبات صرع متتالية وخطيرة أكثر، وتم نقلي بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة، واضطريت أضل فيها لمدة 6 أيام.. كانت التجربة مرعبة ومحبطة، لكن تم تشخيصي أخيرًا وعرفت أني مصابة بالصرع".

وتابعت: "اللي ما بيعرف الصرع هو اضطراب الجهاز العصبي المركزي (عصبي) يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يتسبب في نوبات أو فترات من السلوك غير العادي، والأحاسيس الغريبة وفي معظم الأحيان فقدان الوعي".

ولفتت نور إلى أنه من الصعب التعايش مع الصرع، خاصة أنه ليس مجرد نوبات مؤقتة ثم الإفاقة منها بشكل طبيعي. وتابعت: "الصرع هو إنك تصحی علی کدمات مؤلمة في كل جزء من جسمك وما تتذكر كيف أصابتك، وهو إنك تضطر إنك تبصق الدم لأنك عضيت لسانك وباطن تمك أثناء النوبة، وإنك تسمیه متعب قليل عليه"، كما حرصت نور على توجيه الشكر لكل من ساندها في أزمتها المرضية الصعبة من أفراد عائلتها وأصدقائها الذين وصفتهم بأنهم كانوا مصدرا للطمأنينة لديها، وحاولوا أن يتفهموا تفاصيل وطبيعة مرضها.

وقالت: "ما بقدر أكذب عليكم واحكي اني متفائلة ومبسوطة بس عم بحاول من كل قلبي وهاد بكفي، لو حدا منكم تشخص بمرض الصرع، أنت مش لحالك، أنا بدي أشارك قصتي عشان أكون الشخص اللي أنا كنت محتاجة أحكي معاه.. أنا عندي صرع بس الصرع ما رح يملكني".

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