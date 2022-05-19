رسالة خاصة من شريهان لعادل إمام في عيد ميلاده

المصدر: موقع الإمارات اليوم



هنأت الفنانة شريهان، الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، والذي حل أول من أمس الثلاثاء.

ونشرت شريهان، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها برفقة الزعيم وكتبت قائلة:"اطال الله فى عمرك لنا". وكان الزعيم والنجمة شريهان اجتمعا في العام 1985 بفيلم "خلي بالك من عقلك" وقد حقق نجاحاً باهراً.

واشتهر عادل إمام بأداء الأدوار الكوميدية في بداية صعوده، ولعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968).

وكانت مسرحية «كوكو شانيل» آخر أعمال شريهان، حيث عرضت عبر إحدى المنصات الإلكترونية العام الماضي بالتزامن مع عيد الأضحى الماضي وهي من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل جروب".

وتتناول المسرحية التي تعود بها شريهان للشاشة بعد غياب دام نحو 18 عامًا، قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الشهيرة في العالم في مجال الأزياء، وتتضمن عروضًا استعراضية وأغنيات متنوعة، وتم تصويرها للتلفزيون في عام 2019. وكان من المتوقع عرضها في بداية العام الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون عرضها.

وأعلنت شريهان انتهاء عقدها مع شركة «العدل جروب»، وعدم تقديم أي عروض أخرى من التي تعاقدت عليها مع شركة العدل خلال عام 2017، حيث تم الإعلان عن تقديم شريهان 13 عرضًا مسرحياً عن شخصيات نسائية مؤثرة، على غرار مارلين مونرو ورابعة العدوية وماري كوين وكوكو شانيل وكليوباترا، لكنها صورت مسرحية واحدة، وهي «كوكو شانيل».

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