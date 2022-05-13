اكتمال استحواذ «وارنر ميوزيك» العالمية على «قنوات ميوزيك»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المجتمع الإعلامي العالمي الذي أسسته دبي منذ أكثر من 20 عاماً يواصل نموه وازدهاره، في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي جعلت من دبي منصة حيوية لانطلاق المشروعات الإعلامية الطموحة ومركزاً رئيساً لاستقطاب الأفكار الخلاقة والمواهب المبدعة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة استكمال صفقة استحواذ مجموعة «وارنر ميوزيك» العالمية (Warner Music Group) للترفيه والتسجيلات الموسيقية على شركة «قنوات ميوزك»، الشركة الرائدة في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتابعة لمجموعة «قنوات»، التي انطلقت من مدينة دبي للإعلام في عام 2001.

بيئة داعمة

وقال سموه إن صفقة الاستحواذ تمثل نجاحاً جديداً يضاف إلى نجاحات عديدة أثمرتها البيئة الداعمة التي وفرتها دبي لرواد الأعمال لإطلاق مشروعاتهم المتميزة في مجال الإعلام، أسوة بغيره من القطاعات، ومكنتهم من الانطلاق معها في مسيرة النجاح، مع الاستفادة من بيئة دبي الجاذبة للاستثمار في استقطاب رؤوس الأموال والصفقات التي تمكنهم من توسيع نطاق أعمالهم، والانتقال إلى العالمية في وقت قياسي، مؤكداً سموه استمرار دبي في توفير كل عناصر الدعم للشركات على تنوع أحجامها، بما في ذلك البنية التحتية رفيعة المستوى، والأطر التشريعية المرنة، ونهج العمل القائم على أساس الشراكة.

نمو مستدام

ومن المنتظر أن تعزز صفقة الاستحواذ مسيرة النمو المستدام والشامل لقطاع الإعلام ككل، خصوصاً صناعة المحتوى العربي، كما ستعطي دفعة قوية لمكونات المجتمع الإعلامي بمختلف فئاتها، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً إعلامياً متطوراً، ويعزز تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من كبرى شركات الإعلام العربية والعالمية.

وتعد الصفقة المبرمة من بين الصفقات الأكبر من نوعها في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وستسهم الصفقة في تعزيز تطوير ودعم المواهب العربية والارتقاء بها إلى المستوى العالمي، كما ستخلق العديد من فرص العمل، حيث من المتوقع أن تنمو القوى العاملة في شركة «قنوات ميوزك» بنسبة تزيد على 100% في المرحلة المقبلة.

بيئة أعمال إعلامية

ويأتي حجم الصفقة مواكباً لحجم النجاح الذي حققته مجموعة شركات «قنوات» منذ تأسيسها في مدينة دبي للإعلام، حيث تمكنت من خلال وجودها الاستراتيجي ضمن أكبر بيئة أعمال إعلامية متكاملة في المنطقة من تطوير وتوسيع أعمالها إلى أكثر من 20 دولة، بما فيها فروع في الرياض والقاهرة والدار البيضاء وتونس والجزائر، وتحولت إلى أكبر موزع للمحتوى الترفيهي والموسيقي الرقمية في العالم العربي وإفريقيا، وحققت شبكة محتويات «قنوات» الترفيهية والموسيقية في عام 2021 أكثر من 200 مليار مشاهدة وزيارة عبر منصات البث الرقمي، بما في ذلك Apple Music YouTube وSpotify وAnghami، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook وInstagram وTikTok وSnapchat، وتم تحميل أكثر من 145 مليون فيديو عبر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وبموجب الاستحواذ، ستستمر «قنوات ميوزيك» في العمل كشركة مستقلة ضمن مجموعة «وارنر ميوزك»، وبإشراف الرئيس التنفيذي عدنان العوبثاني. وستعمل «قنوات ميوزك» كموزع رئيس لشركة «وارنر ميوزيك» في المنطقة التي ستستفيد من شبكة التوزيع الواسعة لشركة «قنوات ميوزيك»، وشبكة علاقاتها مع أكثر من 1100 مبدع من جميع أنحاء العالم العربي.

توحيد الجهود

وقال عدنان العوبثاني، الرئيس التنفيذي لقنوات ميوزيك: «نسعى للحفاظ على مكانتنا كموزع رقمي ورواد للإبداع والتطوير والتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع محفظة تضم أكبر وأفضل محتوى ترفيهي وموسيقي عربي في جميع أنحاء العالم، وأصبح ذلك ممكناً بفضل عملية الاستحواذ لنوحد جهودنا مع مجموعة وارنر ميوزيك».

وأضاف: «لقد عملنا بجد لأكثر من 20 عاماً لبناء شبكة متكاملة للتوزيع ولتطوير أعمالنا، بدعم من البنية التحتية المتميزة وبيئة الأعمال المحفزة لمدينة دبي للإعلام، إضافة إلى مجتمع المبدعين الذي تحتضنه، ونتطلع للمضي قدماً، والارتقاء بصناعة الترفيه والموسيقى العربية، لاسيما مع ثقتنا باهتمام شركائنا الجدد في دعم أعمال المبدعين لدينا، حيث تتمتع مجموعة وارنر ميوزيك برؤية طويلة المدى لتطوير القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن على يقين بأن هذا الفصل الجديد من قصتنا سيكشف النقاب عن عالم من الفرص الكبيرة للمبدعين، إضافة إلى دخولنا في فضاءات جديدة من الأعمال، بما يشمل عالم الميتا فيرست والـNFT وغيرها من مجالات إبداعية».

المحتوى العربي

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام: «عملت مدينة دبي للإعلام لأكثر من 20 عاماً على توفير ممكنات النمو والنجاح للشركات والمواهب في جميع مجالات الإعلام من خلال بيئة إعلامية متكاملة، تشمل أيضاً مدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، حيث تضم المدن الثلاث اليوم 3000 مؤسسة و34 ألف متخصص، أسهموا ولايزالون يسهمون في تعزيز مسيرة قطاع الإعلام في الإمارة، التي أضحت اليوم مصدراً للمحتوى العربي إلى مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نحرص على تطوير هذه البيئة من أجل مواصلة مسيرة التميز والريادة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً لكبرى الشركات في مجالات الإعلام، وحاضنة للمواهب والكفاءات التي تذخر بها دولة الإمارات والعالم العربي ككل».

فرصة هائلة

وقال ألفونسو بيريز سوتو رئيس الأسواق الناشئة في مجموعة «وارنر ميوزيك»: «لدينا فرصة هائلة من خلال هذه الاتفاقية مع شركة قنوات ميوزك لتصدير المواهب الواعدة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز ونمو قطاع الموسيقى ككل».

رئيس مجلس دبي للإعلام:

• «المجتمع الإعلامي العالمي الذي أسسته دبي منذ أكثر من 20 عاماً يواصل نموه وازدهاره».

• الاستحواذ يرسّخ مكانة دبي مركزاً إعلاميا متطوراً وحاضنة لكبرى الشركات العالمية والمواهب.



• من أكبر الصفقات في مجالات الترفيه والموسيقى الرقمية في آسيا وإفريقيا وأوروبا.



• إيرادات الموسيقى في المنطقة لعام 2021 تنمو بنسبة 35% الأعلى عالمياً وفقاً لتقرير الموسيقى العالمي.

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