يسرق محل هواتف على طريقة "لصوص لكن ظرفاء" !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل للهواتف المحمولة، باكتشافه سرقة مجموعة من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه، وقالت الوزارة إنه بالانتقال والفحص تبين أن المحل مكون من طابقين "أرضى وعلوى" ووجود فتحة في حائط المحل بالطابق العلوي وهو حائط مشترك مع شقة خالية تحت الإنشاء.

وأضافت الوزارة أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 46 هاتف محمول جديد مختلف الأنواع، و25 هاتف محمول مستعمل، وأجنة حديدية، وشاكوش، وسلاح ناري وعدد من الطلقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لتردده على المنطقة محل البلاغ تلاحظ له وجود شقة تحت الإنشاء ملاصقة للمحل ومشتركة بذات الحائط وخلوها من السكان، فقام برصد المحل ومواعيد الفتح والغلق وتمكن من دخول الشقة وتكسير جزء من الحائط باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته والاستيلاء على المسروقات على النحو المشار إليه، كما أضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهواتف، وقرر بأنها كافة المسروقات المستولى عليها من المحل.

يشار إلى أن الطريقة التي استخدمها المتهم في السرقة عن طريق كسر الحائط هي نفس الطريقة التي استخدمها الفنانين أحمد مظهر وعادل إمام في فيلمهما الشهير "لصوص لكن ظرفاء" الذي حاولا خلاله سرقة محل مجوهرات عن طريق كسر السقف من شقة أعلى المحل.

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