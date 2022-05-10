عملة مصرية يصل سعر الجنيه منها إلى مليونين ونصف. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يحلم الكثيرون بالثراء السريع لكن من يحصلون عليه هم فقط أصحاب الحظ السعيد ومنهم من يجد لديه عملات مصرية قديمة قد يصل سعر الجنيه الواحد منها لـ2 مليون جنيه ونصف، بمعنى أنه ربما يكون لدى البعض ممن يحتفظون بالعملات القديمة كنزاً وهم لا يعرفون.

في هذا السياق، نقل موقع "اليوم السابع" المصري عن الحاج عبد الفتاح، الذي أصبح خبيراً في أسرار العملات القديمة بعد أكثر من 25 عاماً في بيعها وشرائها، قوله: "الناس بتقبل على شراء العملات الملكية سواء الورقية منها أو الفضية لأنها الأعلى ثمناً".

وعن العملات التي قد تجعل صاحبها مليونيرا يقول الحاج عبد الفتاح: "الجنيه أبو جملين هو أكثر العملات شهرة وقد يصل سعر الأصلية منه مليونا و300 ألف جنيه، حتى القديم والذي يعتبر حالته غير جيدة قد يصل سعره لربع مليون جنيه، وقد أصبح حلم الثراء السريع مرتبطا به لأنه من أشهر العملات لكن هنا عملات أخرى قد يكون الجنيه منها أعلى سعراً من أبو جمالين مرتين.

يضيف الحاج عبد الفتاح: "ريال السلطان فؤاد يباع بـ500 ألف جنيه وإذا كونت منه جنيه يصل سعره لـ2 مليون جنيه ونصف، وكل هذه العملات نادرة جداً ولهذا سعرها عالي".

ومن عملات العصر الحديث التي يعتبر سعرها عاليا يقول عبد الفتاح: "عملات عام 1991 الملاليم والقروش للفترة دي سعرها غالى، لأن لم يطبع منها الكثير ولهذا تعتبر عملة نادرة".

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