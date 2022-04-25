إيلون ماسك يشتري تويتر مقابل 44 مليار دولار

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

فاز إيلون ماسك اليوم الاثنين باتفاق لشراء موقع "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وبحسب "رويترز" فإنه بموجب بنود الاتفاق سيحصل المساهمون في تويتر على 54.20 دولار للسهم.

وبمجرد اتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بحسب البيان الصادر عن الشركة.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق قد تسارعت في مطلع الأسبوع بعد أن غازل ماسك مساهمي تويتر بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت تويتر التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة تويتر كشركة عامة منذ طرها العام الأولي في 2013 . وصعدت أسهم تويتر حوالي ستة بالمئة عقب أنباء الاتفاق.

وقال ماسك في بيان: "حرية التعبير هي القاعدة الصلبة لعمل الديمقراطية، وتويتر هي الساحة الرقمية المفتوحة لمناقشة المسائل الحيوية لمستقبل الإنسانية".

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