كندريك لامار يطرح ألبوماً جديداً

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

أعلن مغني الراب الأميركي الشهير، كندريك لامار، أنه سيطرح ألبوماً جديداً في 13 مايو المقبل، ويأتي بعد خمس سنوات من صدور «دام»، وحصوله على جائزة بوليتزر.

وورد الإعلان عن الألبوم الجديد في ردّ من حساب لامار على «تويتر» على رسالة تفيد بأنه سيعتزل. وتضمن الرد رابطاً يأخذ المستخدم إلى موقع لامار الإلكتروني، وفيه يظهر ملف جديد أسود، يتضمن في داخله رسالة تعلن عن الألبوم الجديد.

ويُعتبر كندريك لامار، المولود في مدينة كومبتون الفقيرة بضواحي لوس أنجلوس، أحد أفضل مغني الراب على الإطلاق، إذ إن كلمات أغنياته تتناول العنصرية والعنف وغياب العدالة الاجتماعية.

وحققت ألبومات لامار السابقة نجاحاً واسعاً، ونال «دام» الصادر عام 2017 جائزة بوليتزر العريقة في فئة الموسيقى، وكانت وقتها المرة الأولى التي تذهب هذه المكافأة لأحد فناني الهيب هوب والموسيقى الشعبية الحديثة إجمالاً.

وسبق للفنان البالغ 30 عاماً أن فاز بـ14 جائزة غرامي، أعرق المكافآت الموسيقية الأميركية، أحدثها هذه السنة، إذ نال جائزة أفضل أداء في موسيقى الراب عن أغنية «فاميلي تايز» مع ابن عمه بيبي كيم.

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