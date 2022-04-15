كاتب سوري يثير الجدل: "كسر عضم" نسخة مشوهة عن مسلسلي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

آثار السيناريست السوري فؤاد حميرة موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات له بأن مسلسل "كسر عضم" نسخة مشوهة من نصه "حياة مالحة". وفق ما ذكر في مقال له.

وعاد حميرة وأشار في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى ما أسماه "التناص" بين "حياة مالحة" و"كسر عضم".

وأضاف: "لا أريد أن أسرق جهد غيري أو أن أفرض نفسي، فأنا لا أعرف اسم الشاب الذي كتب نص (كسر عضم)، لأني لا اتابع الدراما السورية، ولكن منذ بداية عرض العمل تلقيت تعليقات عن التشابه بينه وبين (حياة مالحة)، فبدأت اتابعه بناء على هذه التعليقات".

ولفت أنه حاول التواصل مع مخرجة المسلسل رشا شربتجي ولكنها لم ترد عليه، ولكن عادت وتواصلت معه عقب نشره تصريحات حول هذا الموضوع عبر صفحته على "فيس بوك".

وكان من المقرر أن يتم تصوير "حياة مالحة" في عام 2011، من إنتاج "كلاكيت" وبطولة جمال سليمان وتيم حسن، ولكن توقف العمل فيه بسبب تصاعد الأحداث في سوريا.

كما جرت محاولة أخرى لتنفيذ العمل في عام 2013 على أن يخرجه الراحل حاتم علي، ولكن توقف مرة أخرى.

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