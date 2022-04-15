بعد وفاتها .. سيدة مصرية تعود للحياة في ثلاجة الموتى !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



شهدت قرية أورين التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة المصرية، واقعة غريبة من نوعها، حيث خضعت سيدة تدعى حكمت إسماعيل إلى عملية جراحية في القلب، لكن الأطباء أبلغوا أسرتها بوفاتها أثناء إجراء العملية، فيما لاحظت إحدى الممرضات؛ أثناء نقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، أنها ما زالت على قيد الحياة، ولم تتوف.

وقالت حكمت إسماعيل، إنها أجرت عملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة، ولكن قلبها توقف، وتوقفت نبضاته أثناء إجراء العملية، لذلك أقبل الأطباء على وضعها في ثلاجة الموتى حتى يأتي أفراد أسرتها من أجل استلامها.

وأضافت السيدة المصرية، أن إحدى الممرضات لاحظت عند الثلاجة أنها ما زالت على قيد الحياة، وقلبها ينبض بشكل طبيعي، لذلك توجهت مسرعة إلى الطبيب المسؤول عن حالتها من أجل إخباره بأنها لم تتوف، وأشارت أن نبضها عاد بعد ما دخلت ثلاجة الموتى، وبعدها تم إدخالها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى.

وأوضحت أنها لم تعلم بما حدث لها، نظرًا لأنها لم تكن في كامل وعيها، مشيرة إلى أنها خضعت في اليوم التالي إلى عملية جراحية أخرى، من أجل تركيب دعامتين في القلب، ومن بعدها أخبرها الأطباء وطاقم الممرضين بما حدث لها.

وقالت إن الكادر الطبي أخبروها بما حدث لها وسط صدمتهم واصفين ذلك بـ"المعجزة".

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