فيديو يوثق مطالبة عريس لعروسه بسلسلة ذهبية ودفع مهره فوراً وإلا سيلغي حفل الزفاف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

من الممارسات العامة في معظم العائلات الهندية أن تبدأ في الادخار لزواج الفتاة من يوم ولادتها.

وعلى الرغم من العديد من القوانين التي تحظر الممارسات الشريرة، إلا أن عادة المهر التي تدفعه العروس وأهلها للعريس لا تزال مزدهرة في الهند، وتستمر في إرهاق الفتيات التعيسات وأسرهن بهذه العادة.

ومؤخراً تم تصوير فيديو لإحدى الحوادث المخزية بالمتعلقة بهذا الأمر، والتي تُظهر عريساً عنيداً في ولاية بيهار يرفض عقد قرانه بعد أن زعم ​​أن عائلة العروس فشلت في تلبية مطالبه.

وسُمع العريس في الفيديو وهو يقول إنه سيلغب الزفاف إذا لم يفي أهل العروس بمطالبه كما وعدوا.

وأضاف العريس إنه يعمل بوظيفة حكومية، لذا يجب تلبية مطلبه.

يقول العريس في الفيديو: "لم أتلق المال حتى الآن. لم أحصل على كل الأشياء التي وعدت بها. حتى السلسلة الذهبية لم تأت)".

عندما يُسأل إذا كان لا يخجل من أخذ المهر، يدافع العريس عن نفسه قائلاً إن الجميع يأخذه، لكنهم لم يتلق شيئاً.انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتداولاته المواقع الإخبارية الهندية، فيما انتقد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي العريس لأخذ المهر.

كتب أحد المستخدمين على "تويتر": "ربما يجب على الفتاة أن تقوم وتخنق الرجل الذي يرتدي نفس السلسلة الذهبية التي يطلبها بموجب طقوس غبية عفى عليها الزمن وغير مقبولة، وتشكل ضغطاً اجتماعياً هائلاً على أسرة الفتاة".

تجدر الإشارة إلى أن 20 امرأة تموت في الهند كل يوم، نتيجة المشاكل الناتجة عن دفعها وأهلها للمهر، إما بالقتل أو بالإرغام على الانتحار.

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