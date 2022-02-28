عروس تطلب الطلاق بعد 5 أيام زواج من حب حياتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لم تتوقع فتاة عشرينية أنها ستقضي شهر عسلها بين أروقة المحاكم، متابعة قضية طلاقها من «حب حياتها»، الذي أقدم على الزواج عليها بعد 5 أيام من زفافها.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية فقد شهدت محكمة الأسرة المصرية واقعة غريبة، من عروس لم تكمل خمسة أيام في بيتها الزوجي، لتترك المنزل طلبة الطلاق بعد أن عثرت مع زوجها على قسيمة زواج عرفي ليست قديمة بل هي في بعد اليوم الخامس لزواجها.

وبحسب الصحيفة أكدت الزوجة الشابة لقاضي محكمة الأسرة، إنها قابلت زوجها قبل 10 سنوات وكانت طالبة صغيرة وأعجبت به وتبادلا المشاعر، وبعد أن دخلت الجامعة تقدم لخطبتها وكانت سعيدة للغاية بأن قصة حبهما ستكلل بالزواج مثلما حلمت طوال هذه السنوات، وبدأت على الفور في تجهيزات الزواج، كما أنها عاشت كل يوم وهي تحلم بالانتقال معه إلى منزل الزوجية الذي جهزته بنفسها، وبعد فترة تم تحديد موعد الزفاف وأقاما حفل زفاف وصفته بأنه كان أسطورياً.

وتابعت الزوجة أنها لم تر منه أي سوء طوال سنوات معرفتها به، بل كان شخصاً لطيفاً ومهذباً ويظهر لها كل الحب، فضلاً عن خجله الشديد من الجنس الآخر طوال الوقت، ولم تلحظ عليه علاقة بأي فتاة أخري غيرها، وعلى بالرغم من ذلك تغير بعد الزواج 180 درجة، حتى أنها شعرت أنه تبدل بشخص آخر، وأول عيب واجهته أنه عصبي بشدة.

وأضافت: «بعد 5 أيام من زواجنا لقيت على تلفونه ورقة زواج عرفي بتاريخ اليوم ده، وبعد يومين سمعته بيتكلم في التليفون معاها وهو بيوعدها أنه هيسافر معاها هي وهيتحجج إن جاله شغل مفاجئ ويلغي شهر عسلنا».

وأوضحت أن مشاجرة كبيرة حدثت بينهما وبعدها اعترف لها بأن الفتاة التي تزوجها عرفياً كان على علاقة بها قبل أشهر ووعدها بالزواج هي الأخرى، ولازالت دعوى الخلع منظورة أمام الأسرة المصرية.

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