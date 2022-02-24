6 طرق لبدء يومك بنشاط من دون شرب القهوة

المصدر: ترجمة: آمنة القحطاني

يعاني الكثير من الاشخاص من الشعور بالنعاس فور استيقاظهم مما يجعلهم يلجئون لشرب القهوة التي تمدهم بالنشاط. و لكن من جانب آخر تؤثر القهوة سلبا على البعض حيث أشارت أخصائية التغذية المسجلة والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، نانسي ز. فاريل في لقائها مع "CNN” ، إن العديد من الناس يعانون من الإجهاد هذه الأيام، وفي بعض الأحيان يريدون أن يشعروا بالنشاط ولكن ليس بالتوتر أو الإرهاق. وأضافت فاريل ألن أنه بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن تسبب القهوة اضطرابا في المعدة أو إسهالا بالإضافة أن القهوة لا تناسب الجميع فقد لا يشرب بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية القهوة حيث أن ذلك يؤثر سلبا في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم.

الحفاظ على النوم الجيد لا يزال أفضل وسيلة لضمان الراحة بشكل جيد خلال الليل والحصول على المزيد من الطاقة خلال النهار ولكن إن كنت تريد الحصول على المزيد من الطاقة من دون شرب القهوة إليك ست نصائح وفقا لمدربة الصحة واللياقة البدنية ومدربة فقدان الوزن للسيدات "ستيفاني منصور" في لقائها في موقع CNN.

1. القيام بروتين اليوغا لمدة 5 دقائق

القيام بجلسة يوغا قصيرة في الصباح يمكن أن يحسن بشكل كبير مستويات الطاقة. تساهم جلسة يوغا صباحية بتحسين الدورة الدموية وتخفيف التصلب والوجع، وإعادة تشغيل الدماغ عن طريق "خلق الاندورفين من حركات اليوغا الخاصة بك".

2. الخروج في الهواء الطلق

ترى منصور أن الخروج في الهواء الطلق يعتبر أكثر فعالية في تنشيط الجسم من شرب القهوة حيث تصفه بأنه "أكثر فعالية وأطول أمدا من كأس القهوة،"

3. تشغيل الموسيقى

وفقا لدراسة أجريت عام 2020تساعد الموسيقى في تعزيز الشعور بالنشاط وتحسين المزاج خاصة قبل ممارسة الرياضة، كما تساعد على تقليل تصورات الألم والتعب أثناء التمرين، وتحسين الأداء والقدرة على التحمل.

4. شرب الماء

بعد الاستيقاظ من النوم قد يفقد الجسم نسبته من الماء التي تعتبر “مهمة لكثير من وظائف الدماغ والجسم"، وقال فاريل ألن. عندما تضطر أعضائك - مثل الكلى - إلى العمل في بيئة رطبة بشكل غير كاف، تكون هناك تكلفة أكبر في الطاقة، فوفقا لمراجعة عام 2011 حول المياه والترطيب والصحة.

5. تجربة علاج "اروماثيرابي "

وقال فاريل ألن إن الروائح - استخدام المستخلصات النباتية العطرية والزيوت الأساسية للاستنشاق العلاجي أو التدليك أو الحمامات - يمكن أن تكون منشطة لبعض الناس. كما أن مجرد تغيير الصابون الخاص بك قد يشعرك بالنشاط. "الاستحمام بغسول جسم يحتوي على الحمضيات قد يشعرك بالنشاط ".

6. الوجبات الخفيفة

وجبة مصنوعة من البروتين والدهون الصحية، ومصادر الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف تطلق السكر إلى الدم بمعدل أبطأ، مما يدعم الطاقة الأطول أمدا.

هذا النوع من الإفطار هو ما اقترحته فاريل ألين لمرضاها الذين يبحثون عن دفعة طاقة صباحية.

"عادة، ويشمل الألغام الجبن المنزلية قليلة الدسم أو الزبادي، وتصدرت مع التوت والجرانولا والجوز،"

تتضمن أفكار فاريل ألن الأخرى الغنية بالبروتين والألياف ما يلي:

• الأفوكادو على الخبز المحمص القمح الكامل (مع بيضة إذا رغبت في ذلك)، رشها مع كل شيء التوابل الخبز

• القرفة حلوى الأرز البني مع الجوز، والتي يمكن إجراؤها مقدما وإعادة تسخينها بسرعة

• أطباق الإفطار التي يمكن أن تكون حلوة مشبعة بإضافة القرفة المطحونة، والتفاح أو التوت، أو البقان أو الجوز. أو إضافة الطماطم والزيتون والخيار والفيتا; أو وعاء مع البيض والأفوكادو والسبانخ..

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