مصرع زوجين غرقاً في سيارتهما بفرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

لقي زوجان سبعينيان حتفهما، داخل سيارتهما التي غمرتها مياه المد في نورماندي بشمال غرب فرنسا، على ما أعلنت هيئة الإنقاذ الاثنين.

وأوضح المصدر نفسه أنّ الرجل (74 عاماً) والمرأة (70 عاماً) اتّصلا قرابة العاشرة ليل الأحد بهيئة الإنقاذ، وأبلغاها أن سيارتهما جُرفت على طريق غمرتها المياه في وقت حدوث المد البحري.

وهرع إلى الموقع 32 من عناصر الإنقاذ والغواصون لإنقاذ الزوجين. وشاركت في العملية كذلك سيارة إسعاف وسيارات مخصصة للطرق الوعرة ومروحية تابعة للدفاع المدني.

واتّسمت عملية تحديد موقع السيارة المغمورة بالصعوبة بسبب الظلام وارتفاع المدّ، ولم تنجح المروحية في رصدهما إلا عند الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً.

وانتشل الغواصون الراكبين من سيارتهما، ثم نقلوهما إلى اليابسة بواسطة أحد قوارب النجاة. وأكد طبيب حضر إلى مكان الحادثة وفاتهما.

وشهد شمال فرنسا مساء الأحد عاصفة "فرانكلين" بعد يومين على عاصفة "أونيس" التي أحدثت أضرار كبيرة.

ولقي زوجان سبعينيان آخران مصرعهما بعد ظهر الأحد في كاليدونيا الجديدة، وهو أرخبيل فرنسي في المحيط الهادئ، بعدما اجتاحت السيول سيارتهما.

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