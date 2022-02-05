27 كويكباً تشكل خطورة على كواكب المنظومة الشمسية

المصدر: موسكو - متابعات

رصد علماء الفلك في مختبر "بولكوفو" الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الروسية الكويكبات التي تشكل خطورة على الأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية، وبلغ عددها 27 كويكباً.

وقسّم العلماء الكويكبات إلى 3 مجموعات، وهي الكويكبات التي تشكل خطورة على كوكبين في الوقت نفسه، والكويكبات الخطيرة على 3 كواكب، والكويكبات الخطيرة على 4 كواكب في المنظومة الشمسية.

ونقلت "آر تي عربية" عن المختبر القول إن المجموعة الأولى تتضمن بضع مئات من الأجرام الفضائية، وتضم المجموعة الثانية 100 جرم فضائي، أما المجموعة الثالثة فتحتوي على 27 كويكباً فقط، وأكبرها بقطر 1320 مترا ويبلغ متوسط قطر بقية الكويكبات 100 متر.

وقال ناطق باسم أكاديمية العلوم الروسية إن الكويكبات ذات المدارات المعروفة لا يمكن أن تشكل خطورة مفاجئة على الأرض، إذ أن مساراتها محسوبة مسبقاً لآلاف الأعوام المقبلة، لكنها يمكن أن تغيّر مساراتها عند اقترابها من الأجرام الفضائية الضخمة، وعند ذلك من المستحيل حساب تلك التغيرات بدقة عالية.

وأشار العلماء إلى أن الأرض شهدت وستشهد على مدى أعوام 1500 م.– 2500 م. 26 اقتراباً خطيراً، حيث اقتربت أو ستقترب منها كويكبات إلى مسافة تقل من 0.001 وحدة فلكية ( 165 ألف كلم).

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