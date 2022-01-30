ووهان الصينية تثير رعب العالم من جديد... إكتشاف سلالة جديدة من «كورونا» قد تكون أكثر فتكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عادت مدينة ووهان الصينية التي شهدت أول ظهور لفيروس كورونا المستجد، مرة أخرى لتثير مخاوف العالم، بسبب اكتشاف العلماء سلالة جديدة للفيروس تدعى «نيوكوف».

ونقلت «سكاي نيوز» عن موقع «ويذر» إن مدينة ووهان أرسلت موجة صدمة جديدة في جميع أنحاء العالم، بعدما اكتشف علماؤها سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت اسم «NeoCov».

وتشير النتائج المبكرة إلى أن لهذه السلالة القدرة على أن تكون أكثر فتكا من «كوفيد-19».

ما هو فيروس «نيوكوف»؟

وفقا للباحثين في الصين، فإن «نيوكوف» هو سلالة جديدة من فيروس كورونا ترتبط ارتباطا وثيقا بـ«ميرس-كوف»، أي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ففي الورقة التمهيدية، التي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران والتي تم نشرها على موقع «bioRxiv»، ذكر الباحثون أن هذا الفيروس الجديد يتشارك سمات مع كل من «MERS-CoV» و«COVID-19».

ويعتقد أن «نيوكوف» يسبب معدل وفيات مرتفع مقارنة مع كوفيد-19، حيث يمكن أن يقتل في المتوسط واحدا من كل 3 أشخاص.

اكتشف باحثون صينيون هذا النوع الجديد من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا. وتعتبر هذه الثدييات الطائرة مصدرا طبيعيا للعديد من فيروسات كورونا، بما فيها «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news