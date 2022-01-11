مستشفى في مكة يلجأ إلى الشرطة لرفض سعودي استلام والده.. والابن يوضح السبب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدم مستشفى بمكة؛ بشكوى للجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة ضد مواطن سعودي، بدعوى رفض استلام والده البالغ من العمر 93 عاماً المنوم في المستشفى بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ كتابة أمر خروجه.

وبحسب موقع "سبق"، فقد تلقت شكوى من ابن المريض، نصها: "أُدخل والدي المستشفى وكان يعاني نزيفاً داخل المعدة وضعفاً في عضلة القلب ونقصاً في الأكسجين وقصوراً في الكليتين والتهاباً حاداً في الرئة، حيث قرر الأطباء تنويمه، وبعد خضوعه للتنويم أوصى الأطباء أن يبقى على الأكسجين بشكل دائم ولا يفصل عنه، بعد عدة أيام من تنويمه قرر المستشفى خروجه من المستشفى، غير أنني أكدت لهم أنني لا أملك جهازاً أو أسطوانة أكسجين؛ حينها كتبوا لي تقريراً متضمناً الحالة الصحية لوالدي، وذهبت به إلى إحدى الجمعيات بمكة المكرّمة من أجل صرف أسطوانة أكسجين؛ غير أنهم اعتذروا عن الصرف بحجة عدم وجود أسطوانات أكسجين".

وأضاف: "بعد ذلك فوجئت بشكوى مقدّمة ضدي في الشرطة من قِبل المستشفى مفادها أنني رفضت تسلُّم والدي، في حين أنني لم أرفض إطلاقاً، وكنتُ على مراجعات في المستشفى والجمعية من أجل الحصول على جهاز أكسجين ليتسنى لي تسلُّم والدي، الذي تُوفي بالمستشفى نفسه بعد مرور نحو أسبوع من الشكوى المقدّمة ضدي في الجهات الأمنية".

وطالب المواطن من المسؤولين في وزارة الصحة، التحقيق في شكواه وتشويه سمعته بين أهله وذويه، واتهام المستشفى بأنه رفض تسلّم والده. بحسب قوله.

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