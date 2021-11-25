مصر.. الطب البيطري يوضح حقيقة العثور على 13 حماراً مذبوحاً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال مدير عام الطب البيطري بمحافظة بني سويف المصرية الدكتور عصام يحيى، إن حصيلة الحمير التي تم ذبحها على مدار عام 2021 بطرق غير قانونية وغير شرعية، هو عدد 33 حمارًا، حيث تم رصد 13 حمارًا أمس بقرية الشقر بمدينة الفشن جنوب المحافظة و12 حمارًا بإحدى قرى مركز ومدينة بني سويف، إضافةً إلى عدد 8 حمير بقرية إسكندر التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وأشار يحيى، لموقع "القاهرة 24"، إلى أن الأشخاص الذين يذبحون الحمير لغرض بيع الجلود والذيل والأذن بغرض تصديرها للخارج لتستخدم في صناعات غير شرعية، مؤكدا أن الحيوانات التي تم العثور عليها تم دفنها في المدفن الصحي الآمن بواسطة لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري ومديرية التموين.

الجدير بالذكر أنه قد عثر أهالي قرية في بني سويف أمس الأربعاء، على 13 حمارا مذبوحا ومسلوخ الجلد بجوار مصرف مغاغة في نطاق القرية.

وانتقلت الأجهزة المعنية، وجرى رفع تلك الحمير، وإلقاؤها في المدافن الصحية، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط هوية مرتكبي الواقعة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام يحيى، أنه لا يجوز ذبح الحمير إلا بإشراف الطب البيطري، ويجرى ذلك من أجل إطعام الحيوانات بحديقة الحيوان.

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