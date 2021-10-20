أنثى فيل تسحق تمساحا دفاعا عن ابنها (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل في العالم، فيديو التقطه سائح خلال رحلة سفاري في زامبيا لحظات مروعة لأنثى فيل غاضبة وهي تسحق تمساحا هدد عجلها حتى الموت.

الفيديو، الذي التقطه السائح هانز هنريك هار، أغسطس الماضي، يوثق لقام أنثى فيل الضخمة بالإمساك بالتمساح من ذيله ودهسه وسحقه حتى الموت.

وظهر التمساح، الذي يبدو أن طوله يتراوح بين 8 و10 أقدام وحاول أن يفتك بعجلها (الدغفل)، وهو يندفع في المياه الضحلة بينما تستمر أنثى الفيل في سحقه، وبعد دقيقة، ظهر وأن أنثى الفيل تمسك بالتمساح من ذيله، فيما باقي جسمه تحت الماء.



ولم يظهر التمساح أي حركة وظل مستقرا تحت الماء، حتى نهاية الهجوم الغاضب، مما يشير إلى أنه أصيب بجروح قاتلة أو أنه نفق سحقا، بحسب ما ذكرت صحيفة الصن البريطانية.

وذكر موقع «بينز ريفر كامب» حسابه في فيسبوك: «شهد الضيوف هذه المشاهد الدرامية تتكشف بين اثنتين من أكثر الحيوانات الضخمة إثارة للخوف في إفريقيا».

وبحسب موقع «سكاي نيوز» هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن هجمات متبادلة بين هذين الحيوانين الضخمين، ففي العام 2019، عثر على فيل نافق فوق تمساح «مسحوق» بعد معركة وحشية حتى الموت بين العملاقين، حيث أظهرت صورة أنف التمساح المسطح وأقدامه تبرز من تحت الجزء الأكبر من جسد الفيل النافق، الذي التهمت الحيوانات المفترسة الأخرى رأسه.

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