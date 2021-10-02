سويسرا: وجبة مجانية أو تذكرة سينما لكل مواطن يقنع صديقه بتلقي اللقاح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السويسرية عن خطة تحفيزية غير عادية للتشجيع على تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة السويسري آلان برسيه، في مؤتمر صحفي في برن "معدل التطعيم لا يزال منخفضا جدا وهذا يعني أننا لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض".

وحسب "روسيا اليوم" يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون آخرين بتلقي لقاح كورونا، الحصول على وجبة مجانية في مطعم أو تذاكر في دار سينما هدية من الدولة، بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم بالبلاد.

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثا ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكا يمكن أن يدفعها نقدا في مطعم أو دار سينما.

وقالت الحكومة إنها تعتزم أيضا إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزا متنقلا لإعطاء اللقاحات.

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