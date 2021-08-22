احذر من هذه الأطعمة: سندويشة "الهوت دوغ" تقصر عمرك 36 دقيقة والبطاطس المقلية 1.5 دقيقة

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

نبهت دراسة طبية حديثة في الولايات المتحدة، إلى أن تناول "الهوت دوغ" مضر للغاية بصحة الإنسان، معتبرة أن قطعة واحدة منه بوسعها أن تقصر أمد حياة الفرد بـ36 دقيقة.

وقام باحثون من جامعة ميشغان الأميركية، بدراسة الأثر الصحي لعدد من الأطعمة، من خلال قياس آثارها وبصمتها الكربونية.

ونشرت الدراسة في مجلة "نيتشر فود"، التي تختص بشؤون التغذية وتبعاتها على صحة الإنسان، بينما تزداد السمنة بشكل مقلق في كثير من دول العالم.

ووفق "سكاي نيوز عربية" وجدت الدراسة أن الضرر لا يقتصر فقط على "الهوت دوغ"، بل يشمل أيضا المشروبات الغازية التي ترافقه في العادة، لأنها تلحق أذى كبيرا بصحة الإنسان.

وقالت إن البطاطس المقلية أيضا تعود بالضرر على الإنسان، لأنها "تقصر العمر" بـ1.5 دقيقة.

وقدم الباحثون شرحا دقيقا للطريقة التي قاسوا بها تأثير بعض الأطعمة على أمد الحياة لدى الإنسان، إذ أوردت الدراسة أن كل غرام من اللحوم المصنعة، يؤدي إلى تقليص العمر بما يصل إلى 0.45 دقيقة في المتوسط.

تبعا لذلك، فإنه في حال أقدم الفرد على تناول قطعة "هوت دوغ" من 61 غراما، فإنه يخسر ما يصل إلى 27 دقيقة.

ويخسر الآكل 27 دقيقة من قطعة الـ"هوت دوغ" لوحدها، دون الحديث عما يرافقها من "المايونيز" ذي الدهون المرتفعة والبطاطس المقلية، فضلا عن المشروبات الغازية.في المقابل، كشفت الدراسة الأطعمة التي تسهم في "إطالة" عمر الإنسان، مثل المكسرات وبعض الحبوب وزبدة الفول السوداني، لافتة إلى أنها تعود بنفع كبير، فتطيل أمد الحياة بـ30 دقيقة.

وحل سمك السلمون المشوي في المرتبة الثانية، من حيث الفائدة، لأنه يساعد على إطالة أمد حياة الإنسان بـ15 دقيقة في المتوسط. أما الموز فيساعد على إطالة أمد الحياة بـ13.5 دقيقة.

وتمتلك الوجبات السريعة العديد من الآثار السلبية على الصحة، فهي ذات سعرات حرارية عالية ومحتوى عال بكلّ من الدهون، والكولسترول، والملح، والسكر، وتحتوي أيضًا على كمية قليلة من الفيتامينات والمعادن، ونذكر من أضرارها ما يأتي:

مرض السكري: تحتوي بعض الوجبات السريعة على نسبةٍ عاليةٍ من السكر، مثل: الشوكولاتة إذ يحتوي كل 454 غراماً منها على 62 غراماً من السكر، والمشروبات الغازية إذ إنّ كلّ 454 غراماً منها يحتوي على 44 غراماً السكر، ويحتوي البرغر أيضاً على كمية كبيرة من السكر، لذا يُعدّ تناول الوجبات السريعة بانتظام أحد أسباب الارتفاع المستمر لمستويات السكر في الدم، وقد تُسبب مضاعفات خطيرة

تصلب الشرايين وأمراض القلب: تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية من الملح، ممّا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

زيادة خطر السُمنة: تُعدّ الوجبات السريعة ذات محتوى عال بالسعرات الحرارية وقيمة غذائيّة منخفضة، ممّا يؤدي إلى الإصابة بالسُمنة وتَكون الدهون في البطن، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

تحلل الأسنان: إذ إنّ تناول المشروبات الغازية، والمشروبات السكرية بشكلٍ دائم قد يؤدي إلى ضعف الأسنان وصحة الفم، فتناول كميات كبيرة من الغازات يزيد الحمض في الفم، ممّا يؤدي إلى تسوس الأسنان وتَجَوفِها.

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