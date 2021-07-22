مقطع فيديو لأردوغان يظهر فيه فاقداً التركيز والقدرة على الكلام.. فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو حديث، واهنا وفاقدا للتركيز والقُدرة على الكلام بشكل مُنتظم ومُستمر، ما دفع نحو التساؤلات بشأن صحته.

وجاء المقطع المصور الذي تكلم فيه أردوغان بمناسبة "الرد" على سيل التنديد الدولي بسياسات تركيا الساعية لإعادة السيطرة على مدينة "فاروشا" القبرصية/اليونانية، والذي امتد لثلاثة عشر دقيقة فقط، وكان أردوغان خلالها جالساً وبملابس غير رسمية.

وأشار متابعون، وفق "سكاي نيوز عربية" إلى ثلاثة مواقف حدثت لأردوغان خلال إلقائه كلمته، حيث ظهر في إحدى المرات نائما تماما، كذلك توقف لمرتين مطولتين، لم يستطع خلالهما تذكر الجملة التالية التي يجب أن ينطق بها. كما عدّ المراقبون أعداد الكلمات التي نطقها أردوغان خلال المقطع، حيث ظهرت وكأنها أقل بكثير من المُعدل التقليدي لخطابات أردوغان في الفترات السابقة. لكن أكثر ما أثار المراقبين هي التنهيدات التي زفرها أردوغان بانقطاع خلال أكثر من مناسبة ضمن الفيديو المنشور.

ومقطع الفيديو الأخير، وإن كان الأكثر وضوحا، إلا أنه يُضاف لمقاطع أخرى نُشرت مؤخراً، تُشير كل واحدة منها إلى تدهور صحة الرئيس التركي.

وكان البرلماني التركي الأسبق "فايزي اسبشاران" نشر مقطعا مصورا أوائل العام الجاري، ظهر فيه أردوغان وهو يواجه صعوبة في المشي، ويستند على مساعديه للنزول من الدرج، فيما تسعى زوجته لمساندته أثناء تلك اللحظات.

وكانت صحيفة "سوزجو" قد نقلت خبراً عن تعرض الرئيس التركي لحالة إغماء أثناء صلاة العيد الماضي، وفسرته حسب الخبراء الطبيين على أنه نتيجة ارتفاع ضغط الدم المرافق لمرض اختلال السكر الذي يعاني منه الرئيس التركي منذ فترة طويلة.

Erdogan is rebooting himself pic.twitter.com/c4NgZHpOkj — DigitaalTV (@DigitaalTV) July 21, 2021

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