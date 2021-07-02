فريدة الحوسني: عبارة محمد بن زايد «لا تشلون هم» طمأنت المجتمع وتركت أثراً في حياتي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتبرت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي، الدكتورة فريدة الحوسني، أن استجابة دولة الإمارات أحدثت فارقاً في الوعي، وفي تعامل المجتمع مع تحدي «كورونا»، ورأت أن التعاطي مع أي تحدٍّ ينبغي أن يلهمنا باستخلاص الدروس وتحويل التحديات إلى فرص.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج «ملهمون»، الذي يعرضه تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الذي استعرضت خلاله مسيرتها في دراسة الطب، وتطرقت إلى تجربة القطاع الصحي في مواجهة جائحة «كورونا»، وذكرت العديد من المواقف التي عايشتها خلال تقديمها الإحاطة الإعلامية حول مستجدات الجائحة على مستوى الدولة.

ومن المواقف التي أشارت إلى أنها تركت أثراً في حياتها، وجودها في البرزة الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما أطلق سموه عبارته الشهيرة «لا تشلون هم»، ووصفت أثرها المطمئن للمجتمع، وأنها ظلت تشاهدها أمامها مع كل إحاطة تقدمها للجمهور، وفي كل المواقف الصعبة.

وتناولت الحوسني دور والدها وزوجها في دعمها لاستكمال دراستها، موضحة أنها كانت تحلم في صغرها بأن تكون مدرّسة للغة العربية، وأن دراسة الطب لم تكن ضمن أهدافها، إلى أن حدث موقف في مجلس عزاء تعرضت فيه إحدى السيدات للإغماء، فشاهدت، وهي لاتزال في مرحلة الدراسة الثانوية، كيف وقفت النسوة حائرات ولم يتمكنّ من فعل شيء، فقررت حينها دراسة الطب لتتمكن من مساعدة الآخرين.

ولم تكن رحلة ضيفة «ملهمون» مع دراسة الطب سهلة، لأنها كانت كذلك موظفة وأمّاً وزوجة، فتغلبت على التحديات بالتسلح بالثقة والإصرار والرغبة في ردّ الجميل لوطنها الإمارات، الذي منحها فرصة إكمال الماجستير والدكتوراه في أفضل جامعات العالم، لتدرس في تخصص الصحة العامة، وأدركت أنه يمكّنها من مساعدة أكبر عدد ممكن من الأفراد، ومن هذا المنظور تزرع في أذهان طالباتها وطلابها أهمية هذا التخصص.

كما تطرقت إلى ما تمثله الأمراض المعدية من تحدٍّ، وضربت مثالاً بتحدي جائحة H1N1 في 2009، التي كشفت عن أهمية الجانب النفسي والاجتماعي في التعامل مع الأمراض المُعدية، كما أشارت إلى أبحاثها حول السل الرئوي الذي درسته في الماجستير والدكتوراه، وتعمقها في مجال استراتيجيات التصدي لمرض الدرن الرئوي على المستويين العالمي والمحلي.

وحول مفهومها للتغيير والإنجاز والنجاح، خاطبت الحوسني المشاهدين عبر قناة الشارقة بخلاصة في عبارة موجزة تقول: «كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم».

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