2000 شخص يتلقون جرعات مزيفة من لقاح كورونا في مومباي

المصدر: نيودلهي -د ب أ

ذكرت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، أن أكثر من ألفي شخص في مومباي تلقوا جرعات مزيفة من لقاحات كوفيد-19 في مراكز غير مرخصة أقامها محتالون.

وقال مفوض الشرطة المشترك في مومباي، فيشواس نانجري باتيل، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه جرى حقن هؤلاء،على الأغلب، بمحلول الملح بدلا من لقاح كوفيشيلد.

واكتشفت مسألة التطعيم الزائف بعدما حرك سكان مجمع سكني في شمال مومباي شكوى حيث لم يصب ولا واحد من الـ300 شخص الذين تلقوا اللقاح بأعراض ما بعد التطعيم، مثل الحمى. وكان هؤلاء توجهوا يوم 17 يونيو إلى مركز تطعيم أنشأه مستشفى خاص.

وجاءت شكوى مماثلة من منتج سينمائي قال إن نفس المستشفى كان نظم مركزين للتطعيم لموظفين تابعين له، ولم يقدم لهم شهادات تطعيم.

وقال باتيل: "ألقينا القبض على عشرة أشخاص، بينهم الثنائي الذي يمتلك المستشفى، وتحفظنا على 24ر1 مليون روبيه (نحو 16700 دولار)". ووجه إلى الاثنين اتهام بالقتل العمد الذي لا يرقى إلى جريمة قتل.

وكان العديد من الذين تم القبض عليهم يعملون في ثمانية مراكز أخرى، على الأقل، في أنحاء ولاية ماهاراشترا، وجرى تشكيل فريق تحقيقات خاص من رجال الشرطة لتولي القضية.

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