حفلات في فيينا لتشجيع الشباب على لقاح «كورونا»

المصدر: فيينا ■ د.ب.أ

ترغب مدينة فيينا في تشجيع الشباب على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال الموسيقى وأجواء الحفلات. وأعلن مسؤول محلي، أول من أمس، أنه سينظم حفل تطعيم واحد أو أكثر في العاصمة النمساوية.

كما تتيح فيينا مواعيد تطعيم عائلية، إذ يمكن للأبناء والآباء الحصول على الحماية من كورونا معاً. ويمكن للأطفال والمراهقين في فيينا الذين تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً التسجيل للحصول على التطعيمات للمرة الأولى. ومن المقرر تنظيم الحفل أو سلسلة الأحداث المزمع تنظيمها في أوائل يوليو المقبل. وفي فيينا، تلقى نحو 27% من السكان جرعات اللقاح اللازمة للتطعيم الكامل حتى أول من أمس.

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