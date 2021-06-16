تقديراً لمكانتها المتميزة..دبي عاصمة للإعلام العربي للعام الثاني

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 51، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية في القاهرة، على طلب دولة الإمارات التمديد لدبي عاصمةً للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.

وقال المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الذي يترأس وفد الدولة في الاجتماعات، الدكتور راشد النعيمي،«إن مجلس وزراء الإعلام العرب وافق على الطلب الذي تقدمت به الوزارة للتمديد لدبي»عاصمة الإعلام العربي 2020«إلى دورة جديدة لعام 2021.

وأضاف أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي تأكيداً لدور دولة الإمارات الرائد بوصفها حاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي، والثقة بإمكانياتها التي رسختها على مدى عقود من الزمن لدى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لمجلس وزراء الإعلام العرب للموافقة على طلب دولة الإمارات لتكون دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2021. كما أعرب عن تهانيه لقيادة دولة الإمارات وشعبها بهذا الاختيار الذي يتزامن مع استضافة دولة الإمارات "لمعرض إكسبو دبي 2020".



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