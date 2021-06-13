«الدحّيح» يعود بحلقتين أسبوعياً من دبي ..على «يوتيوب» و«فيسبوك»

المصدر: دبي-الإمارات اليوم



أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع صانع المحتوى العربي المعروف أحمد الغندور «الدحّيح» لإنتاج موسم جديد من المحتوى الإبداعي لبرنامجه الذي يقدمه في إطار تثقيفي ترفيهي مرح ويتصدر قوائم المحتوى الرقمي الأكثر مشاهدة في المنطقة العربية.

ويحقق التعاون بين الأكاديمية وصانع المحتوى الذي يتابعه الملايين وخاصة من فئة الشباب، إنجاز حلقتين أسبوعياً من «الدحيح» وعرضها عبر منصاتها على يوتيوب وفيسبوك عرضت أول حلقاته ليلة أول من أمس.

وتطرح حلقات الموسم الجديد من «الدحيح» مفاهيم علمية وحقائق تاريخية ونظريات فلسفية وأدبية بأسلوب ترفيهي مرح يمتع المشاهد ويوصل المعلومات والأفكار بطريقة ذكية مبسّطة، حيث يقدمها الغندور، الذي يتابع حالياً دراسة الماجستير بعد حصوله على البكالوريوس في العلوم التطبيقية، وفق مبدأ تبسيط العلوم أو ما يعرف بمفهوم العلوم للعموم.

وأصبح الغندور خلال السنوات القليلة الماضية أحد أكثر صناع المحتوى العربي متابعة بفضل أسلوبه المميز في تبسيط الأفكار وتقديمها بشكل سلس، حيث سجلت حلقات برنامجه «الدحيح»، الذي أطلقه عام 2014 على منصة «يوتيوب»، أكثر من مليار مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، فيما يتابع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 4.5 مليون شخص.

وكان «مركز الشباب العربي» أدرج خلال فعالية «روّاد الشباب العربي» التي عقدها ضمن أعمال «القمة العالمية للحكومات» بدبي عام 2018، اسم صانع المحتوى المصري أحمد الغندور في قائمة «روّاد الشباب العربي» التي تحتفي بإنجازات الشباب العربي ممن حققوا إنجازات إيجابية ومؤثرة في المجتمعات العربية.

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